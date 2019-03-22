На Ставрополье на двух мужчин завели дело за сексуальное насилие над знакомым

В Ипатово двое мужчин совершили насильственные действия сексуального характера против знакомого

По данным следствия, в январе 33-летний и 22-летний жители села Дивного Апанасенковского района совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 26-летнего знакомого.

Против мужчин возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц), сообщили 21 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю. Расследование продолжается.