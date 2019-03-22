На Ставрополье на двух мужчин завели дело за сексуальное насилие над знакомым
В Ипатово двое мужчин совершили насильственные действия сексуального характера против знакомого
По данным следствия, в январе 33-летний и 22-летний жители села Дивного Апанасенковского района совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 26-летнего знакомого.
Против мужчин возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц), сообщили 21 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю. Расследование продолжается.
Как сообщали Юга.ру, в Невинномысске на 21-летнего парня завели дело за сексуальное насилие и избиение до смерти мужчины.
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