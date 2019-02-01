Жителя Ставрополья будут судить за сексуальное насилие над девятилетней племянницей

Ставропольский край

Распечатать

В Предгорном районе Ставропольского края мужчину будут судить за то, что он дважды совершил сексуальное насилие над своей девятилетней племянницей

По данным следствия, в июле 2018 года 55-летний мужчина дважды совершил насильственные действия сексуального характера против своей девятилетней племянницы.

На мужчину завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в конце января в Туркменском районе Ставропольского края мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над пятилетней девочкой.

Дети Изнасилование Преступления против детей Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Невинномысске в реке нашли тело мужчины среди завала деревьев
В Геленджике осудили мужчину, который украл участок земли на «Тонком мысе»
В Ростове осудили мужчину, который ударил ножом и пытался сжечь знакомого
Во Владикавказе с полуночи тушат крупный пожар на хладокомбинате
В Краснодаре на улице Фадеева иномарка сбила на «зебре» женщину
Директор «дочки» «Газпрома» из Ессентуков стал фигурантом дела Арашуковых о хищении газа на 30 млрд рублей

Лента новостей

Статьи

Бесплатная йога и танцы, поездка в Домбай и урок рисования

Чем заняться в выходные 2-3 февраля

Статьи

Как пройти обследование у онколога бесплатно и без записи

Краевая акция «Кубань против рака»

Статьи Партнерский

Водопады в часе езды от Краснодара

Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале