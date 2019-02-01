Жителя Ставрополья будут судить за сексуальное насилие над девятилетней племянницей

В Предгорном районе Ставропольского края мужчину будут судить за то, что он дважды совершил сексуальное насилие над своей девятилетней племянницей

По данным следствия, в июле 2018 года 55-летний мужчина дважды совершил насильственные действия сексуального характера против своей девятилетней племянницы. На мужчину завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.