Жителя Ставрополья будут судить за сексуальное насилие над девятилетней племянницей
В Предгорном районе Ставропольского края мужчину будут судить за то, что он дважды совершил сексуальное насилие над своей девятилетней племянницей
По данным следствия, в июле 2018 года 55-летний мужчина дважды совершил насильственные действия сексуального характера против своей девятилетней племянницы.
На мужчину завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в конце января в Туркменском районе Ставропольского края мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над пятилетней девочкой.
Чем заняться в выходные 2-3 февраля
Статьи ПартнерскийВодопады в часе езды от Краснодара
Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.