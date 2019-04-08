Путин обсудит с Эрдоганом введение безвизового режима

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Президент России Владимир Путин 8 апреля встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Москву рассказал, что намерен обсудить с Путиным введение безвизового режима, пишет RT со ссылкой на агентство Anadolu. Главы государств встретятся на восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

По словам турецкого лидера, сотрудничество России и Турции растет и становится крепче ежедневно.

Кроме того, Путин и Эрдоган планируют обсудить ключевые направления сотрудничества: ситуацию в Сирии, поставку в Турцию ЗРК С-400 и «Турецкоий потока».

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Как сообщали Юга.ру, в марте власти Турции заявили, что готовы разрешить россиянам въезжать в страну по внутренним паспортам. Турция может стать пятой страной, в которую россиянам разрешено будет въезжать по внутренним паспортам. Жители России могут въезжать по ним в Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию.

В сентябре 2018 года Тайвань ввел для россиян безвизовый режим.

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