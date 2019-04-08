Путин обсудит с Эрдоганом введение безвизового режима
Президент России Владимир Путин 8 апреля встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Москву рассказал, что намерен обсудить с Путиным введение безвизового режима, пишет RT со ссылкой на агентство Anadolu. Главы государств встретятся на восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
По словам турецкого лидера, сотрудничество России и Турции растет и становится крепче ежедневно.
Кроме того, Путин и Эрдоган планируют обсудить ключевые направления сотрудничества: ситуацию в Сирии, поставку в Турцию ЗРК С-400 и «Турецкоий потока».
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в марте власти Турции заявили, что готовы разрешить россиянам въезжать в страну по внутренним паспортам. Турция может стать пятой страной, в которую россиянам разрешено будет въезжать по внутренним паспортам. Жители России могут въезжать по ним в Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию.
В сентябре 2018 года Тайвань ввел для россиян безвизовый режим.
И другие события Краснодара с 8 по 14 апреля
Статьи ПартнерскийПомощь с госзакупками. Что такое банковская гарантия, кому она нужна и как ее получить
Портал Юга.ру отвечает на основные вопросы вместе с сервисом Fintender.ru
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.