Путин обсудит с Эрдоганом введение безвизового режима

Президент России Владимир Путин 8 апреля встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Москву рассказал, что намерен обсудить с Путиным введение безвизового режима, пишет RT со ссылкой на агентство Anadolu. Главы государств встретятся на восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

По словам турецкого лидера, сотрудничество России и Турции растет и становится крепче ежедневно.

Кроме того, Путин и Эрдоган планируют обсудить ключевые направления сотрудничества: ситуацию в Сирии, поставку в Турцию ЗРК С-400 и «Турецкоий потока».