Тайвань ввел для россиян безвизовый режим
Вся Россия, В мире Оксана Васильченко
Правительство Тайваня с 6 сентября ввело безвизовый режим для граждан России
Теперь россияне смогут без виз въезжать на остров и находиться там до двух недель. Безвизовый режим будет действовать до 31 июля 2019 года.
Такие меры приняли для популяризации туризма на острове и укрепления торгово-экономических отношений с Россией, сообщает РИА «Новости Туризм».
Безвизовый режим будет действовать на поездки с целью туризма, бизнеса, посещения родственников.
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