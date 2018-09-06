Тайвань ввел для россиян безвизовый режим

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Правительство Тайваня с 6 сентября ввело безвизовый режим для граждан России

Теперь россияне смогут без виз въезжать на остров и находиться там до двух недель. Безвизовый режим будет действовать до 31 июля 2019 года.

Такие меры приняли для популяризации туризма на острове и укрепления торгово-экономических отношений с Россией, сообщает РИА «Новости Туризм».

Безвизовый режим будет действовать на поездки с целью туризма, бизнеса, посещения родственников.

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