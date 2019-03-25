Турция хочет разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Власти Турции в марте заявили, что готовы разрешить россиянам въезжать в страну по внутренним паспортам

Об этом 25 марта рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, детально этот вопрос планируют обсудить через три дня.

«Мы начали переговоры для перехода на взаимные посещения гражданами двух стран по внутренним удостоверениям личности. Глава МИД России Сергей Лавров 28 марта прибудет в Анталью, где мы детально обсудим этот вопрос. Турецкая делегация 8 апреля посетит Москву», — цитирует Чавушоглу Anadolu Agency.