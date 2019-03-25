Турция хочет разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам
Власти Турции в марте заявили, что готовы разрешить россиянам въезжать в страну по внутренним паспортам
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Об этом 25 марта рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, детально этот вопрос планируют обсудить через три дня.
«Мы начали переговоры для перехода на взаимные посещения гражданами двух стран по внутренним удостоверениям личности. Глава МИД России Сергей Лавров 28 марта прибудет в Анталью, где мы детально обсудим этот вопрос. Турецкая делегация 8 апреля посетит Москву», — цитирует Чавушоглу Anadolu Agency.
Граждане РФ могут въезжать в Турцию, имея загранпаспорт. Виза не требуется, если срок пребывания в стране не превышает двух месяцев.
Турция может стать пятой страной, в которую россиянам разрешено будет въезжать по внутренним паспортам. Жители России могут въезжать по ним в Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию, сообщает РБК.
Как писали Юга.ру, в сентябре 2018 года Тайвань ввел для россиян безвизовый режим.
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