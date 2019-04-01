Марафонец из Адыгеи решил побить мировой рекорд и пробежать без остановки 560 км

Легкоатлет из Адыгеи Виталий Диденко планирует установить новый мировой рекорд, превзойдя результат, зафиксированный в 2005 году

Уроженец станицы Гиагинской, студент пятого курса Института физической культуры и дзюдо Адыгейского госуниверситета Виталий Диденко попытается превзойти рекорд американского спортсмена Дина Карнасиса, который в 2005 году пробежал 560 км за 80 часов 40 минут. Россиянин собирается увеличить дистанцию и преодолеет ее за три полных дня без перерыва на отдых и сон.

«Хоть на километр, но я пробегу больше. Думаю, у меня получится побить мировой рекорд. В 2016 году я пробежал 200 км за 24 часа. В 2017 году финишировал в одной из самых сложных гонок в мире по триатлону — Ironman. Подготовку к предстоящему ультрамарафону начал еще в прошлом году. Настроен серьезно. Все три дня я готовлюсь пробежать без сна. По необходимости будут небольшие остановки на 10-15 минут», — рассказал порталу Юга.ру Виталий Диденко.

По его словам, марафон будет проходить при поддержке администрации Гиагинского района, с которой согласован график и маршрут забега. Он стартует утром 5 апреля в центральном парке станицы Гиагинской. Первый круг в 110 км будет проходить по трассе Гиагинская — Дондуковская — Кошехабль — Уляп — хутора Чкалов, Орехов — Гиагинская. Остальная дистанция будет проходить в парке Гиагинской.

Весь забег будет транслироваться в прямом эфире в инстаграме атлета. Снимать забег будет Владимир Ефименко, который все время марафона на велосипеде будет сопровождать Виталия Диденко.

«Может, кто-то и скажет, что это не нужно. Что ты хочешь кому-то доказать? Никому! Ничего не собираюсь доказывать! Я делаю, что люблю! Лучше так, чем сидеть на одном месте», — написал в своем инстаграме Виталий Диденко.

Виталий Диденко родился в 1996 году в станице Гиагинской. С 2011 года профессионально занимается легкой атлетикой. В 2014-м стал студентом ИФК и дзюдо АГУ. Призер ЮФО в беге на средние дистанции, чемпион Адыгеи и Кубани по легкой атлетике.

В 2017 году Диденко финишировал на гонке по триатлону Ironman. Лимит по времени на все три этапа составлял 16 часов. Виталий преодолел расстояние за 13 часов 1 минуту и 29 секунд и первым в Адыгее получил звание Ironman.