Легкоатлет из Адыгеи начал трехдневный марафон без сна
Спортсмен из Адыгеи Виталий Диденко 5 апреля начал забег, чтобы покорить мировой рекорд
Студент пятого курса Института физической культуры и дзюдо Адыгейского госуниверситета Виталий Диденко начал трехдневный марафон 5 апреля в 9:30 в центральном парке станице Гиагинской.
На старт пришли сокурсники бегуна, жители станицы и других населенных пунктов республики, а также представители администрации Гиагинского района под руководством Александра Бутусова.
Как сообщали Юга.ру, Виталий Диденко попытается превзойти американца Дина Карнасиса, который в 2005 году пробежал 560 км за 80 часов 40 минут. Россиянин собирается увеличить дистанцию и преодолеть ее за три полных дня без перерыва на отдых и сон.
Первый круг в 110 км будет проходить по трассе Гиагинская — Дондуковская — Кошехабль — Уляп — хутора Чкалов, Орехов — Гиагинская. Остальная дистанция будет проходить в парке Гиагинской.
Забег будет транслироваться в прямом эфире в инстаграме атлета.
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