К середине недели на Кубань придут дожди

Синоптики представили прогноз погоды на 8-10 апреля в Краснодарском крае

По данным Краснодарского гидрометцентра, в понедельник на Кубани дождей не ожидается, ночью и утром местами туман. Ночью будет 4-9 °С, в юго-восточных предгорьях столбики термометров опустятся до 2 °С. Днем воздух прогреется до 18-23 °С, местами до 25 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

На Черноморском побережье также без осадков. Ночью ожидается 6-11 °С, днем на севере побережья будет 15-20 °С, на юге 18-23 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с.

В Краснодаре 8 апреля будет облачно. В ночное время температура опустится до 6-8 °С, днем будет 20-22 °С. Ветер 5-10 м/с, ночью порывы до 13 м/с.