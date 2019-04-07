К середине недели на Кубань придут дожди
Синоптики представили прогноз погоды на 8-10 апреля в Краснодарском крае
По данным Краснодарского гидрометцентра, в понедельник на Кубани дождей не ожидается, ночью и утром местами туман. Ночью будет 4-9 °С, в юго-восточных предгорьях столбики термометров опустятся до 2 °С. Днем воздух прогреется до 18-23 °С, местами до 25 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Парк «Краснодар» ранней весной:
На Черноморском побережье также без осадков. Ночью ожидается 6-11 °С, днем на севере побережья будет 15-20 °С, на юге 18-23 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с.
В Краснодаре 8 апреля будет облачно. В ночное время температура опустится до 6-8 °С, днем будет 20-22 °С. Ветер 5-10 м/с, ночью порывы до 13 м/с.
В Краснодарском крае во вторник сохранится сухая погода, а в среду местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ночные температуры — 5-10 °С, в юго-восточных предгорьях похолодает до 2-4 °С, днем 17-22 °С, местами до 25 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Что влияет на климат Краснодара:
На побережье Черного моря к среде придет дождливая погода. Ночью термометры покажут 8-13 °С, днем будет 17-22 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с.
В Краснодаре 9 апреля будет ясная погода, а 10 апреля в краевом центре ожидается небольшой дождь. Ночные температуры — 7-9 °С, днем потеплеет до 22-23 °С. Ветер 2-3 м/с.
Что мы узнали из большого интервью Сергея Галицкого The Bell
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.