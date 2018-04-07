В Ростове мошенник занял у пенсионерки 2 млн рублей и вернул долг купюрами «Банка приколов»

Оперативники Ростова-на-Дону раскрыли мошенничество в особо крупном размере

В отдел полиции Кировского района Ростова-на-Дону обратилась пенсионерка. Она сообщила, что стала жертвой мошенничества.

Пожилая женщина рассказала, что ее знакомый попросил занять ему денег. Ростовчанка сняла с трех сберкнижек около 2 млн рублей и передала мужчине, чтобы тот пересчитал их. Злоумышленник подменил банкноты на билеты «Банка приколов» и отдал их пенсионерке, пояснив, что передумал брать в долг.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, ходе которых задержали подозреваемого, которым оказался 21-летний житель Аксая, сообщили в пресс-центр ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до десяти лет лишения свободы.