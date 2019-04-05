Стали известны самые популярные имена для новорожденных в России

Вся Россия

Распечатать

В России составили рейтинг самых популярных имен для новорожденных мальчиков и девочек

Самым популярным мужским именем в стране стал Артем. Так называли мальчиков в 34 регионах страны. На втором месте расположился Александр. Им называли детей в 10 регионах России.

Новорожденных девочек чаще всего называли София (в 21 регионе), Анастасия (10 регионов) и Виктория (9 регионов).

Кроме того, новорожденных детей часто называли именами Арина, Ксения, Аделина, Максим и Роман.

Рейтинг составили RT, используя официальную статистику органов ЗАГС по 53 регионам и данные открытых источников за 2013, 2015, 2016-2018 годы.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в Майкопе самыми популярными именами стали Артем и Софья. Реже всего детей называли Спартак, Тихон, Гордей, Ефросинья, Гупсана, Сальма.

Дети
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Минздрав России предложил наказывать за призывы к отказу от прививок
Мэра Евпатории заподозрили в мошенничестве почти на 80 млн рублей и арестовали
Стали известны самые популярные имена для новорожденных в России
Активисты и альпинисты из Адыгеи одновременно развернут флаги республики в разных точках мира
Власти Кубани хотят купить жилье обманутым дольщикам за счет краевого бюджета
На Кубани проблемные дома начнут достраивать при поддержке краевого бюджета. Первые три — в Краснодаре

Лента новостей

Статьи

Концерт Полины Гагариной, шоу японских барабанщиков

И другие события Краснодара с 5 по 7 апреля

Статьи

«Со временем я начал понимать — я начал терять скорость»

Что мы узнали из большого интервью Сергея Галицкого

Статьи Партнерский

Самые популярные блюда ресторанов Madyar Collection

Выбор краснодарцев и редакции

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале