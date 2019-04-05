Стали известны самые популярные имена для новорожденных в России
В России составили рейтинг самых популярных имен для новорожденных мальчиков и девочек
Самым популярным мужским именем в стране стал Артем. Так называли мальчиков в 34 регионах страны. На втором месте расположился Александр. Им называли детей в 10 регионах России.
Новорожденных девочек чаще всего называли София (в 21 регионе), Анастасия (10 регионов) и Виктория (9 регионов).
Кроме того, новорожденных детей часто называли именами Арина, Ксения, Аделина, Максим и Роман.
Рейтинг составили RT, используя официальную статистику органов ЗАГС по 53 регионам и данные открытых источников за 2013, 2015, 2016-2018 годы.
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Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в Майкопе самыми популярными именами стали Артем и Софья. Реже всего детей называли Спартак, Тихон, Гордей, Ефросинья, Гупсана, Сальма.
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