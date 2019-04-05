Стали известны самые популярные имена для новорожденных в России

В России составили рейтинг самых популярных имен для новорожденных мальчиков и девочек

Самым популярным мужским именем в стране стал Артем. Так называли мальчиков в 34 регионах страны. На втором месте расположился Александр. Им называли детей в 10 регионах России.

Новорожденных девочек чаще всего называли София (в 21 регионе), Анастасия (10 регионов) и Виктория (9 регионов).

Кроме того, новорожденных детей часто называли именами Арина, Ксения, Аделина, Максим и Роман.

Рейтинг составили RT, используя официальную статистику органов ЗАГС по 53 регионам и данные открытых источников за 2013, 2015, 2016-2018 годы.