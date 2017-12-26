В Майкопе самыми популярными именами года стали Артем и Софья

В городском отделе загса Майкопа подвели предварительные итоги года, назвав самые популярные и редкие имена, которыми называют новорожденных

По словам руководителя загса Майкопа Галины Дорошенко, в течение последних лет наиболее популярным именем мальчиков является Артем, среди девочек — Софья.



«В этом году предпочтения жителей столицы Адыгеи незначительно изменились. По-прежнему лидируют имена Артем и Софья, однако на втором месте по популярности стали имена Михаил и Арина, в прошлом году были Александр и Милана. В числе редких имен — Спартак, Тихон, Гордей, Ефросинья, Гупсана, Сальма», — рассказала порталу Юга.ру Галина Дорошенко.



По данным на 25 декабря, в Майкопе родилось 2 тыс. 288 рождений детей, что на 137 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Мальчиков в Адыгее снова родилось больше: 1 тыс. 160 мальчиков и 1 тыс. 128 девочек. Также 27 родились двойни и однажды — тройня.