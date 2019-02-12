В Адыгее в 2018 году мальчиков родилось больше, чем девочек

В управлении ЗАГС Адыгеи сообщили, что в 2018 году в республике появилось на свет 4 тыс. 560 детей

В прошлом году родилось 2 тыс. 377 мальчиков, 2 тыс. 169 девочек. Такая тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет.

Напомним, в первый день 2019 года родились только мальчики.

«В течение последних 12 лет наиболее популярные имена для мальчиков — Артем, Александр и Тимур. Популярными именами для девочек стали София, Арина, Милана и Алиса», — отметили в управлении ЗАГС по республике.

В 2018 году зафиксировали снижение числа бракосочетаний — стало меньше на 117 регистраций. При этом число расторжений брака снизилось на 2 случая, среди разведенных в основном пары в возрасте от 25 до 39 лет.