Закон о хостелах в России начнет действовать с 1 октября

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Госдума России 4 апреля приняла в новой редакции закон о запрете хостелов в многоквартирных домах

Новая редакция закона о запрете хостелов в многоквартирных домах вступит в силу 1 октября 2019 года. Такое решение Госдума приняла на планерном заседании, пишет RT.

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Как сообщали Юга.ру, 6 марта Госдума приняла закон, который запрещает размещать хостелы в жилых многоквартирных домах. Новые поправки внесут в Жилищный кодекс РФ. Также нельзя будет использовать жилые помещения в многоэтажках для предоставления гостиничных услуг.

Совет Федерации РФ отклонил законопроект, объяснив это слишком коротким переходным периодом — только десять дней, а также отсутствием компенсации выпадающих доходов субъектов страны. После этого власти создали новую согласительную комиссию по закону, которая перенесла срок вступления законопроекта в силу.

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