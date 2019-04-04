Впервые за 45 лет в Кавказском заповеднике стало больше рысей

Специалисты Кавказского биосферного заповедника отметили увеличение численности крупного хищника — рыси

«Увеличение численности проходит на фоне роста популяций по всему ареалу этой кошки. Такие популяционные волны отмечаются с интервалом в 40-45 лет», — рассказал доктор биологических наук, профессор Анатолий Кудактин.

По словам Кудактина, в период активного преследования волка, с начала 1970-х до середины 1980-х годов рысь исчезла из ряда урочищ. В последнее десятилетие отмечено восстановление утраченных позиций.

Он отметил, что в Кавказском заповеднике рысь занимает примерно пятую часть территории, а численность за последние 40 лет не превышала 35-40 особей.

«Часть зверей может покидать заповедник и приходить на его территорию. Такой обмен поддерживает популяцию в относительно благополучном состоянии при общей численности ее в Краснодарском крае 120-140 особей», — объяснил Кудактин.

За более чем 40-летний период наблюдений выявлены основные урочища постоянного обитания рысей на территории Кавказского заповедника. Это район реки Цахвоа, хребет Большие и Малые Балканы, включая гору Ахцархва, долина реки Ачипста, отроги хребтов Алоус и Хаджибей.