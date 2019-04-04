Впервые за 45 лет в Кавказском заповеднике стало больше рысей
Специалисты Кавказского биосферного заповедника отметили увеличение численности крупного хищника — рыси
«Увеличение численности проходит на фоне роста популяций по всему ареалу этой кошки. Такие популяционные волны отмечаются с интервалом в 40-45 лет», — рассказал доктор биологических наук, профессор Анатолий Кудактин.
По словам Кудактина, в период активного преследования волка, с начала 1970-х до середины 1980-х годов рысь исчезла из ряда урочищ. В последнее десятилетие отмечено восстановление утраченных позиций.
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Он отметил, что в Кавказском заповеднике рысь занимает примерно пятую часть территории, а численность за последние 40 лет не превышала 35-40 особей.
«Часть зверей может покидать заповедник и приходить на его территорию. Такой обмен поддерживает популяцию в относительно благополучном состоянии при общей численности ее в Краснодарском крае 120-140 особей», — объяснил Кудактин.
За более чем 40-летний период наблюдений выявлены основные урочища постоянного обитания рысей на территории Кавказского заповедника. Это район реки Цахвоа, хребет Большие и Малые Балканы, включая гору Ахцархва, долина реки Ачипста, отроги хребтов Алоус и Хаджибей.
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В отличие от других плотоядных, например, леопарда, рысь не ест падаль или протухшее мясо. Эта особенность спасла животных во время активного использования ядов в борьбе с хищниками, рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.
«Обладая превосходным слухом и зрением, рысь заблаговременно обнаруживает приближение человека. Видимо, поэтому многие сотрудники заповедника, проработавшие не один десяток лет, никогда не видели на его территории живую рысь. Встретить ее следы — уже большая удача, а увидеть — большой подарок», — заключил Кудактин.
Как сообщали Юга.ру, в Северном отделе Кавказского заповедника в феврале обследовали зимовки копытных и проверили фотоловушки. В них попались волк, зубры, олени, медведи.
Обзор премьер и трейлеры на Афише Юга.ру
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