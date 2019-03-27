В Кавказском заповеднике изменилось поведение зубров

Специалисты зафиксировали значительное изменение поведения и популяционных особенностей зубров в Кавказском заповеднике

По его словам, сейчас число зубров на природоохранной территории превышает 1100 особей (впервые с 1989 года).

«Зубры стали в большей степени животными открытых пространств высокогорий, и в меньшей степени связаны с лесом. Но эти поведенческие особенности могут меняться, изучить причины таких изменений — отдельная задача для науки», — рассказал заместитель директора по научной работе заповедника Николай Ескин.

По информации пресс-службы заповедника, более 300 зубров в Кавказском заповеднике насчитали во время авиаучета 26 марта. Стада зимующих зубров были найдены в обычных для них местах: на массиве Трю-Ятыргварта, на хребтах Порт-Артур, Солонцовый, Киноэкспедиции, в верховьях реки Бамбачка, на Бурьянистом хребте.

«Учет зубров с вертолета проводился на расстоянии около 300 метров от животных с помощью оптической фототехники», — отметили в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, ранее выяснилось, что зубры в Кавказском заповеднике перестали размножаться, потому что им стало тесно.