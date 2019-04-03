На Кубань вновь придут заморозки. На Черноморском побережье потеплеет до 19 °С

В Краснодарском крае 4 и 5 апреля будет действовать экстренное предупреждение по заморозкам

По данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, заморозки до -2 ºС ожидаются ночью и утром 4 и 5 апреля в центральных районах Кубани, а также в южной части региона, за исключением Мостовского и Отрадненского районов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили, что из-за заморозков растет риск повреждения и гибели селхозкультур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Растения следует укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

Краевое МЧС представило на своем сайте ряд рекомендаций, как избежать переохлаждения и обморожений: