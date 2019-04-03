На Кубань вновь придут заморозки. На Черноморском побережье потеплеет до 19 °С
В Краснодарском крае 4 и 5 апреля будет действовать экстренное предупреждение по заморозкам
По данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, заморозки до -2 ºС ожидаются ночью и утром 4 и 5 апреля в центральных районах Кубани, а также в южной части региона, за исключением Мостовского и Отрадненского районов.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили, что из-за заморозков растет риск повреждения и гибели селхозкультур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Растения следует укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.
Краевое МЧС представило на своем сайте ряд рекомендаций, как избежать переохлаждения и обморожений:
- выбирать свободную одежду;
- одеваться как капуста;
- избегать ношения тесной обуви и сырых грязных носков;
- не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа;
- не носить металлические украшения;
- пользоваться помощью друга — следить за лицом, особенно за ушами, носом и щеками друг друга;
- не снимать на морозе обувь с обмороженных ног;
- не мочить кожу и не выходить на мороз с влажными волосами после душа;
- перекусывать перед выходом на длительную прогулку на морозе;
- не пить спиртное и не курить.
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Кроме того, в горах Краснодарского края на отметках выше 1500 метров с 3 по 6 апреля будет действовать экстренное предупреждение по лавиноопасности.
В случае экстренных ситуаций следует обращаться к спасателям по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.
По данным Краснодарского гидрометцентра, 4 и 5 апреля на Кубани осадков не ожидается, только вечером четверга в отдельных пунктах возможен дождь, в горах — с мокрым снегом. Ночные температуры — 0-5 °С, в юго-восточных предгорьях до -2 °С. Днем 4 апреля будет 7-12 °С, местами до 15 °С, 5 апреля ожидается 11-16 °С, местами до 18 °С. Ветер 5-10 м/с.
На юге Черноморского побережья ночью 4 апреля прогнозируют небольшой дождь. Ночью термометры покажут 2-7 °С. Днем в четверг будет 9-14 °С, в пятницу — 10-15 °С, на юге потеплеет до 19 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, 5 апреля в районе Новороссийска — 9-14 м/с и порывы 15-20 м/с.
В Краснодаре в последние дни рабочей недели ожидается солнечная погода и слабый ветер. По ночам температура опустится до 0-1 °С, днем будет 12-15 °С.
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