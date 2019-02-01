В Карачаево-Черкесии туристка спровоцировала сход лавины и попала под нее

В Карачаево-Черкесии спасатели помогли выбраться туристке, которая спровоцировала сход лавины и попала под нее

Женщина сошла с оборудованной трассы на склонах горы Мусса-Ачитара, катаясь на лыжах. Этим она спровоцировала сход небольшой лавины. Туристку накрыло снегом, однако спасатели достали ее, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя управления республики по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Как сообщали Юга.ру, на Ангарском перевале в Крыму из-за схода лавины 16 января сноубордист получил травмы. В декабре 2018 года в Приморско-Ахтарске спасатели сняли енота со льдины в Азовском море.