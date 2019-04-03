В Геленджике трое мужчин после взрыва в Магнитогорске представлялись газовиками и похищали деньги пенсионеров

В Геленджике будут судить троих мужчин, которые представлялись газовиками и убеждали пенсионеров менять счетчики по завышенной стоимости

По версии следствия, со 2 по 8 января трое жителей Крымского района, воспользовавшись трагедией при взрыве газа в Магнитогорске, приходили к пенсионерам и представлялись сотрудниками несуществующей организации «ГазРегион».

Мужчины предъявляли пожилым людям поддельные удостоверения и осматривали внутридомовое газовое оборудование. После проверки они убеждали пенсионеров в необходимости заменить изношенные краны и гибкие шланги и меняли их по завышенной цене. Ущерб превысил 28 тыс. рублей.

Злоумышленников задержали и заключили под стражу. Их обвиняют по ч. 2 ст.159 УК РФ (Хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину). Уголовное дело направили в Геленджикский городской суд, сообщили 3 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.