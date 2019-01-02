Что известно об обрушении подъезда в Магнитогорске и последствиях

В Челябинской области, в городе Магнитогорске 31 декабря взорвался бытовой газ в 10-этажном жилом доме, пострадали десятки человек

Взрыв произошел около 4:00 по московскому времени. В результате рухнули перекрытия между третьим и десятым этажами, обрушился один из 12 подъездов. В пресс-службе МЧС сообщили, 48 квартир оказались поврежденными.

По данным на 12:14, из-под завалов достали тела 18 погибших, сообщила 2 января пресс-служба МЧС России. Установлено местонахождение 86 человек, еще 23 жителей дома остаются пропавшими без вести. В Челябинской области 2 января объявили траур по погибшим в результате взрыва.

Причиной взрыва назвали бытовой газ, другие версии в ФСБ не рассматривают, пишет РИА «Новости». СК России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала «Интерфаксу», что специалисты не нашли следов взрывчатки на месте обрушения дома. Проверка проводилась в связи с сообщениями в СМИ и соцсетях о том, что произошедшее могло быть терактом.

Издание 74.ru опубликовало видеоролик с камер наблюдения на складе первого этажа здания, где запечатлен момент взрыва.

В Магнитогорске 1 января произошел взрыв в микроавтобусе, в результате погибли три человека. В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что причиной происшествия стала неисправность газового оборудования. По данным РИА «Новости», место взрыва микроавтобуса оцеплено полицией и сотрудниками ДПС.

Издание 74.ru пишет со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что автомобиль взорвался во время «спецоперации по задержанию террористов». Znak.com сообщил то же самое, назвав взрыв в жилом доме терактом. По данным издания, два происшествия могут быть связаны между собой. В УФСБ Челябинской области отказались комментировать информацию.