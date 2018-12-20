В Адыгее мошенник забрал у 82-летней женщины деньги, выдав себя за установщика окон

Адыгея

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В Адыгее полицейские задержали 29-летнего майкопчанина, который под видом мастера по установке окон мошенническим путем похитил накопления местной жительницы

Пенсионерка сообщила в полицию, что в августе неизвестный, представившись установщиком пластиковых окон, получил от нее предоплату за установку металлопластикового окна, однако так и не сделал этого.

Сумма ущерба составила более 24 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

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Сотрудники ОВД нашли и задержали подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Мошенничество Полиция
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