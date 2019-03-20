В Майкопе устроили бесплатные курсы для подготовки к «Тотальному диктанту»

В Адыгее в марте началась подготовка к всемирной ежегодной образовательной акции по русскому языку «Тотальный диктант»

В республике организовали бесплатные занятия для желающих принять участие в диктанте. Они проходят каждую субботу в 12:00 в Национальной библиотеке Адыгеи. Следующее занятие состоится 23 марта.

Уроки русского языка проводит координатор «Тотального диктанта» в Адыгее, кандидат филологических наук Индира Нефляшева.

«На прошлом занятии обсудили правописание приставок, но тема была слишком легкой, и мы принялись за пунктуацию. Особой сложности расстановка запятых при однородных членах предложения тоже не вызвала, но вот ряд правил присутствующих запутал: стык двух подчинительных союзов, сочетание одиночного и распространенного определений», — рассказали организаторы акции.

В 2019 году «Тотальный диктант» пройдет 13 апреля более чем в тысяче городов мира, регистрация на площадки стартует 3 апреля.