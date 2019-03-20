В Майкопе устроили бесплатные курсы для подготовки к «Тотальному диктанту»
В Адыгее в марте началась подготовка к всемирной ежегодной образовательной акции по русскому языку «Тотальный диктант»
В республике организовали бесплатные занятия для желающих принять участие в диктанте. Они проходят каждую субботу в 12:00 в Национальной библиотеке Адыгеи. Следующее занятие состоится 23 марта.
Уроки русского языка проводит координатор «Тотального диктанта» в Адыгее, кандидат филологических наук Индира Нефляшева.
«На прошлом занятии обсудили правописание приставок, но тема была слишком легкой, и мы принялись за пунктуацию. Особой сложности расстановка запятых при однородных членах предложения тоже не вызвала, но вот ряд правил присутствующих запутал: стык двух подчинительных союзов, сочетание одиночного и распространенного определений», — рассказали организаторы акции.
В 2019 году «Тотальный диктант» пройдет 13 апреля более чем в тысяче городов мира, регистрация на площадки стартует 3 апреля.
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Всемирная акция состоится в 15-й раз, Адыгея присоединилась к ней шесть лет назад. В этом году в республике организуют площадки в Майкопе, Адыгейске и Майкопском районе. За новостями от организаторов «Тотального диктанта» в Адыгее можно следить в группе акции «ВКонтакте».
Как сообщали Юга.ру, 12 марта в Майкопе впервые прошел тотальный диктант на адыгейском языке, который написали более 200 человек.
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