Василий Уткин заявил, что на него напали

Спортивный журналист Василий Уткин 2 апреля заявил, что на него напали и брызнули в лицо слезоточивым веществом

В своем телеграм-канале Уткин написал, что энападение случилось перед выходом из «Локо-Спорт» у машины журналиста в темноте. «Молодой парень в капюшоне» в сером худи под курткой брызнул ему в лицо неизвестным веществом, при этом он снимал нападение на телефон. Позже Уткин добавил, что неизвестное вещество было «черемухой». Она вскользь попала в левый глаз.

«Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске», — написал комментатор.