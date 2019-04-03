Василий Уткин заявил, что на него напали

Вся Россия

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Спортивный журналист Василий Уткин 2 апреля заявил, что на него напали и брызнули в лицо слезоточивым веществом

В своем телеграм-канале Уткин написал, что энападение случилось перед выходом из «Локо-Спорт» у машины журналиста в темноте. «Молодой парень в капюшоне» в сером худи под курткой брызнул ему в лицо неизвестным веществом, при этом он снимал нападение на телефон. Позже Уткин  добавил, что неизвестное вещество было «черемухой». Она вскользь попала в левый глаз.

«Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске», — написал комментатор.

В выпуске «Футбольного клуба» от 1 апреля речь шла о тренере сборной России Станиславе Черчесове и юридическом консультанте Алане Агузарове.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году Василий Уткин завершил карьеру спортивного телекомментатора на неопределенный срок.

Василий Уткин
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