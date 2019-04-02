На Дону осудили мужчину, который до смерти избил десятимесячного сына
В Ростовской области мужчину приговорили к 14,5 годам колонии за убийство младенца и избиение жены
Следствие установило, что в марте 2018 года пьяный 33-летний житель Белокалитвинского района в своем доме избил десятимесячного сына по голове и туловищу. От полученных повреждений ребенок умер на месте.
В январе того же года мужчина несколько раз ударил жену металлической кочергой по телу и руке. В результате у женщины диагностировали открытый перелом левой локтевой кости.
Мужчину осудили по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п. п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Его приговорили к 14,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, сообщили 2 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.
Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае в марте мужчину осудили за убийство трехмесячного сына, который мешал ему спать.
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