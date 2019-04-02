На Дону осудили мужчину, который до смерти избил десятимесячного сына

Ростовская область

Распечатать

В Ростовской области мужчину приговорили к 14,5 годам колонии за убийство младенца и избиение жены

Следствие установило, что в марте 2018 года пьяный 33-летний житель Белокалитвинского района в своем доме избил десятимесячного сына по голове и туловищу. От полученных повреждений ребенок умер на месте.

В январе того же года мужчина несколько раз ударил жену металлической кочергой по телу и руке. В результате у женщины диагностировали открытый перелом левой локтевой кости.

Мужчину осудили по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п. п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Его приговорили к 14,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, сообщили 2 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае в марте мужчину осудили за убийство трехмесячного сына, который мешал ему спать.

Дети Следственный комитет смерть Суд Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани уволился глава департамента по надзору в строительной сфере
В Краснодаре семилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме
На Дону осудили мужчину, который до смерти избил десятимесячного сына
В Сочи появилось граффити памяти солиста The Prodigy Кита Флинта
Проект вертикального озеленения Краснодара прошел в акселератор городских проектов
В Адыгее объем розничной торговли составил почти 100 млрд рублей

Лента новостей

Статьи Партнерский

«Пусть вся Россия знает, что Кубань — лучший регион страны»

Кто и как делает YouTube-канал «Южанин»

Статьи

Концерт Сергея Лазарева, спектакль «Насморк»

И другие события Краснодара с 1 по 7 апреля

Статьи

Танго-шоу, классическая музыка, турнир по боксу

И другие события Сочи в апреле

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале