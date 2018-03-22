В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве своего 10-месячного сына

Ростовская область

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Белокалитвинского района, который обвиняется в убийстве своего 10-месячного сына

«По версии следствия, 1 марта 2018 года подозреваемый, находясь по месту своего проживания, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему 10-месячному сыну множество ударов руками в область расположения жизненно важных органов — голову и туловище. В результате полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия», — сообщают в пресс-службе СК РФ.

Мужчина задержан, он подозревается в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Расследование уголовного дела продолжается.

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