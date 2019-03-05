Житель Ставрополья убил трехмесячного сына, который мешал ему спать
В Изобильненском районе Ставропольского края в марте осудили мужчину за убийство трехмесячного младенца
В мае 2016 года 31-летний житель поселка Солнечнодольска, устав от ночного плача своего сына, вытащил ребенка из детской коляски и бросил на пол. Затем он поднял затихшего мальчика, положил его в коляску и пошел спать.
От полученных травм ребенок умер на месте, скорая помощь констатировала его смерть.
Мужчину признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, 28 февраля в микрорайоне Гидростроителей возле многоэтажки нашли тело молодой женщины. Позже СК рассказал, что перед смертью женщина убила своего трехлетнего сына.
Краснодарская команда Power Laboratory едет покорять озеро Байкал
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.