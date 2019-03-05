Житель Ставрополья убил трехмесячного сына, который мешал ему спать

В Изобильненском районе Ставропольского края в марте осудили мужчину за убийство трехмесячного младенца

В мае 2016 года 31-летний житель поселка Солнечнодольска, устав от ночного плача своего сына, вытащил ребенка из детской коляски и бросил на пол. Затем он поднял затихшего мальчика, положил его в коляску и пошел спать.

От полученных травм ребенок умер на месте, скорая помощь констатировала его смерть.

Мужчину признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.