Правительство выделило Краснодарскому краю 100 млн рублей на создание комфортной среды

Правительство 17 сентября выделило 4,9 млрд рублей для 43 субъектов России на создание комфортной среды в малых и исторических городах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение 4,9 млрд рублей бюджетам субъектов России. Это необходимо для реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Деньги выделили победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Документ опубликовали на сайте правительства.

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