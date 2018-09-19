Правительство выделило Краснодарскому краю 100 млн рублей на создание комфортной среды
Правительство 17 сентября выделило 4,9 млрд рублей для 43 субъектов России на создание комфортной среды в малых и исторических городах
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение 4,9 млрд рублей бюджетам субъектов России. Это необходимо для реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Деньги выделили победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Документ опубликовали на сайте правительства.
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Согласно распоряжению, Краснодарский край и Чечня получили по 100 млн рублей. Ростовской области выделили 125 млн рублей, Ставропольскому краю — 175 млн рублей. Республика Дагестан получила 50 млн рублей, а Ингушетия — 30 млн рублей.
Больше всего денег выделили для Республики Татарстан — 905 млн рублей.
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