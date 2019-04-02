В торговых центрах Кубани собираются открыть шоурумы с одеждой местных производителей

В крупных торговых центрах Краснодарского края решили продавать одежду местных производителей

Департамент промышленной политики Краснодарского края совместно с краевым департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 1 апреля обсудили вопросы взаимодействия предприятий легкой промышленности региона с торговыми центрами.

Во встрече участвовали представители крупных торговых центров, среди которых «Центр города», «Красная Площадь», «Галерея Краснодар», OZ МОЛЛ, «СБС Мегамолл», «МЕГА Адыгея-Кубань», а также главы предприятий легкой промышленности края и представители исполнительной власти.

Местные производители хотят продавать свою продукцию в торговых комплексах Краснодара и края, но не могут себе этого позволить из-за высокой стоимости аренды.

«В этом поле региональным производителям трудно конкурировать с западными компаниями-гигантами. Выход из ситуации мы видим в организации единых шоурумов небольших площадей, где кубанские швейные фабрики смогут представить образцы своих коллекций», — предложил руководитель департамента промышленной политики Кубани Иван Куликов.

Он добавил, что краевые власти готовы поддержать предприятия и подготовить специальную меру господдержки.