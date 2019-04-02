В торговых центрах Кубани собираются открыть шоурумы с одеждой местных производителей
В крупных торговых центрах Краснодарского края решили продавать одежду местных производителей
Департамент промышленной политики Краснодарского края совместно с краевым департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 1 апреля обсудили вопросы взаимодействия предприятий легкой промышленности региона с торговыми центрами.
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Во встрече участвовали представители крупных торговых центров, среди которых «Центр города», «Красная Площадь», «Галерея Краснодар», OZ МОЛЛ, «СБС Мегамолл», «МЕГА Адыгея-Кубань», а также главы предприятий легкой промышленности края и представители исполнительной власти.
Местные производители хотят продавать свою продукцию в торговых комплексах Краснодара и края, но не могут себе этого позволить из-за высокой стоимости аренды.
«В этом поле региональным производителям трудно конкурировать с западными компаниями-гигантами. Выход из ситуации мы видим в организации единых шоурумов небольших площадей, где кубанские швейные фабрики смогут представить образцы своих коллекций», — предложил руководитель департамента промышленной политики Кубани Иван Куликов.
Он добавил, что краевые власти готовы поддержать предприятия и подготовить специальную меру господдержки.
Как сообщали Юга,ру, в декабре 2018 года в Краснодаре работала рождественская Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля, на которой представили товары около 60 отечественных предприятий, в том числе 8 представителей Кубани.
Глава департамента потребительской сферы Роман Куринный отметил взаимную выгоду такого решения: торговые центры привлекут новую аудиторию, производители получат канал сбыта, а некачественные товары будут вытеснены с полок магазинов.
Представители торговых центров объявили о готовности сотрудничать с местными производителями.
В пресс-службе краевой администрации сообщили, что в регионе вскоре разработают концепцию единой торговой площади.
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