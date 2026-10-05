Тепло возвращается на Кубань: воздух прогреется до +25 градусов
В Краснодарском крае установится теплая и сухая погода
Краснодарский ЦГМС сообщил, что 5 октября ночью местами возможны заморозки до –3 °C.
Днем будет от +17 до +22 °C, на побережье — до +23 °C, утром местами ожидается туман.
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В ночь на 6 октября будет от +2 до +7 °C, у Черного моря — до +14 °C. В северных районах и предгорьях местами прогнозируют заморозки. Днем температура поднимется от +19 до +24 °C, на побережье — до +25 °C.
7 октября ночью ожидается от +4 до +9 °C, у моря — до +14 °C, днем — от +19 до +24 °C, на побережье — до +25 °C. Утром местами возможен туман, осадков не ожидается.
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