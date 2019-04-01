В Адыгее в 2018 году ярмарок выходного дня стало в два раза больше

Адыгея

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В Адыгее в 2018 году организовали почти 1400 ярмарок выходного дня

По данным минэкономразвития Адыгеи, востребованность ярмарок объясняется привлечением большего числа местных производителей и контролем за ценами. Всего в Адыгее в 2018 году организовали 1 тыс. 366 ярмарок выходного дня, что в два раза больше, чем в 2017 году.

В пресс-службе мэрии Майкопа уточнили, что по поручению главы республики Мурата Кумпилова ярмарка в центре города возобновила работу с 30 марта. Свои товары и услуги здесь представили более 200 организаций и индивидуальных предпринимателей Майкопа и Адыгеи. 

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«В мой адрес в ходе прямой линии на телевидении и в соцсетях поступило немало обращений, касающихся работы ярмарок выходного дня. Конечно, это важный и необходимый для населения формат торговли. Для удобства жителей города мы возобновили ярмарку в центре Майкопа, которую я посетил сегодня утром. Поручил следить за ценами. Предприятия и ЛПХ должны торговать на ярмарке по комфортным для населения ценам», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Мэр Майкопа Андрей Гетманов рассказал, что специалисты городского управления развития предпринимательства и потребительского рынка сотрудничают с каждым из товаропроизводителей индивидуально и ориентируют их на торговлю по ценам ниже рыночных.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил устранить несанкционированную торговлю на трассах Адыгеи. Всего в республике за девять месяцев 2018 года экспортировали товаров почти на 28 млн долларов. За пять лет власти Адыгеи собираются в 4,5 раза увеличить экспорт сыра, масла и риса.

Майкоп Мурат Кумпилов Торговля Ярмарки
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