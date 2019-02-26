В Адыгее собираются за пять лет в 4,5 раза увеличить экспорт сыра, масла и риса

В Адыгее за девять месяцев 2018 года экспортировали товаров почти на 28 млн долларов

Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Большую часть в структуре экспорта составили продовольственные товары, сообщили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.

По мнению главы региона Мурата Кумпилова, дальнейшему качественному наращиванию экспортного потенциала будет способствовать региональный проект «Экспорт продукции АПК в Республике Адыгея». Его реализация к концу 2024 года должна обеспечить увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в 4,5 раза.

«Прежде всего, мы планируем нарастить экспорт растительного масла, сыра, риса», — сказал Мурат Кумпилов.