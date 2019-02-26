В Адыгее собираются за пять лет в 4,5 раза увеличить экспорт сыра, масла и риса
В Адыгее за девять месяцев 2018 года экспортировали товаров почти на 28 млн долларов
Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Большую часть в структуре экспорта составили продовольственные товары, сообщили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.
По мнению главы региона Мурата Кумпилова, дальнейшему качественному наращиванию экспортного потенциала будет способствовать региональный проект «Экспорт продукции АПК в Республике Адыгея». Его реализация к концу 2024 года должна обеспечить увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в 4,5 раза.
«Прежде всего, мы планируем нарастить экспорт растительного масла, сыра, риса», — сказал Мурат Кумпилов.
В прошлом году более 20 тыс. тонн растительного масла из республики экспортировали в Китай, Вьетнам и страны ближнего зарубежья; 27 тонн сыра — в Германию, 145 тонн детского питания, соков и других напитков — в Армению и Беларусь.
Основными экспортерами растительного масла в республике стали ООО «Мамруко» и ООО «Гиагинский маслоперерабатывающий комплекс». Основной экспортер сыра — ООО «Красногвардейский молочный завод», который с 2012 года регулярно поставляет продукцию на рынки Германии.
Географию поставок планируется расширить. Сейчас Гиагинский маслоперерабатывающий комплекс ведет переговоры о поставках растительного масла во Вьетнам, Бангладеш, Бирму и Китай. Красногвардейский молзавод планирует наладить экспорт продукции в Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан и Турцию.
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Для увеличения объемов производства и экспорта риса в рамках проекта «Экспорт продукции АПК в Адыгее» планируется направить более 70 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов, в том числе в 2019 году предусмотрено 10 млн рублей.
Участник проекта ООО «Синдика-Агро» планирует в 2019–2021 годах провести гидромелиорацию на площади 800 га, в том числе 100 га — в 2019 году, заключили в минсельхозе республики.
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