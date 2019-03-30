Уроженца Чечни, участвовавшего в смертельном ДТП, доставили из Грозного в Москву

Чечня

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Уроженца Чечни Муслима Джамбекова, которого подозревают в аварии с двумя погибшими, доставили в Москву

Авария случилась 25 марта в Москве на Можайском шоссе — там столкнулись Mercedes-Benz Gelandewagen и «Нива». Погибли пассажирки «Нивы»: женщина и ее 14-летняя дочь, отца госпитализировали с травмами. Водитель иномарки скрылся.

Предполагаемым виновником аварии оказался уроженец Чечни Муслим Джамбеков. Глава республики Рамзан Кадыров 28 марта своем телеграм-канале потребовал, чтобы Джамбеков сдался полиции. На следующий день Кадыров рассказал, что Джамбеков пришел в полицию и извинился за свой поступок.

Мужчину привезли из Грозного утром 30 марта. В ближайшее время его передадут сотрудникам Следственного комитета, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщали Юга.ру, Кадыров пообещать помочь мужчине, который пострадал в аварии и потерял в ней жену и дочь. Роману Роменкову собираются купить нову «Ниву» и оказать иную помощь.

ДТП Полиция Рамзан Кадыров
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