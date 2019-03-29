Кадыров пообещал новую «Ниву» мужчине, который по вине уроженца Чечни потерял в ДТП в Москве жену и дочь
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что фонд имени Ахмата Кадырова окажет помощь мужчине, пострадавшему в аварии с участием уроженца республики в Москве
По словам Кадырова, оказать пострадавшему Роману Роменкову помощь попросила президент фонда, мать главы Чечни Аймани Кадырова.
«Я еще раз от имени всего чеченского народа выражаю искренние соболезнования Роману Роменкову и всем родным и близким погибших. (...) Сообщаю, что фондом принято решение приобрести для него автомашину "Нива" и оказать иную помощь. Конечно, ничем нельзя утешить горе человека, лишившегося в мирное время самых близких и родных людей. Пусть Всевышний даст ему силы пережить горечь тяжелой утраты», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Как писали Юга.ру, авария произошла на Можайском шоссе 25 марта. Там столкнулись автомобили Mercedes-Benz Gelandewagen и «Нива». Пассажирки «Нивы» — женщина и ее 14-летняя дочь — погибли. Отца госпитализировали с травмами.
Предполагаемый виновник аварии — водитель иномарки — скрылся с места происшествия. Им оказался уроженец Чечни Муслим Джамбеков. Кадыров 28 марта своем телеграм-канале потребовал, чтобы Джамбеков сдался полиции.
29 марта Кадыров сообщил, что Джамбеков пришел в полицию. Глава Чечни опубликовал ролик, в котором виновник ДТП извиняется и объясняет свой поступок тем, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии.
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