Парня, который разозлил Кадырова, устроили на работу в Грозном. Он будет убирать улицы и высаживать цветы

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о трудоустройстве молодого человека, которого вызвал из Москвы за то, что тот хулиганил в метро

В своем телеграм-канале Кадыров сообщил, что дебоширом оказался житель села Автуры Шалинского района Чечни Турпал Хасиев. Он рассказал в эфире местного ТВ, что поехал в Москву, чтобы найти работу.

«Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решен вопрос его трудоустройства. На ТВ приехал начальник СУРСАД города Грозного и забрал его на новое рабочее место. С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их», — написал Кадыров.

Он также отметил, что Турпал «горько сожалеет о своем недостойном поведении в Москве» и «слезно извиняется перед Ярославом Смирновым за то, что бросил на его колени баночку из-под напитка».

«Я ранее неоднократно говорил и сейчас повторяю: любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе. К нарушающему их будет предъявлен спрос», — заключил глава республики.

Как сообщали Юга.ру, накануне в сети появилось видео, на котором парень в автобусе кинул банку с недопитым энергетиком в сидящих напротив парней, при этом говоря: «Ахмат — сила, скажи, брат?». В три часа ночи 11 октября Кадыров опубликовал сообщение в своих соцсетях, заявив, что его разозлил этот инцидент, и потребовал у автора ролика немедленно прибыть в Грозный, а в противном случае пообещал найти его.

Утром было опубликовано видео, на котором молодой человек с синяком на глазу с бумажки читает текст извинения перед чеченским народом и главой республики. Днем он вместе со своей семьей принял участие в одной из передач ЧГТРК «Грозный», где они извинились за его поведение.