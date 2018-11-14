В Чечне рассказали о перевоспитании парня, который бросил банку в пассажиров автобуса
В Грозном на предприятии прокомментировали работу Турпала Хасиева, которого трудоустроили после инцидента с банкой и пассажирами автобуса
Ранее Хасиева устроили на предприятие СУРСАД, отвечающее за уборку улиц и благоустройство города. Глава компании Хасан Асаков сообщил, что парень прилежно работает и уважительно относится к коллегам и руководству.
«Турпал прилежно работает с 9:00 до 17:00, ошибку давно осознал. Как и у других, у него четыре дня выходных в месяц. Дебоширом его уже не назовешь — труд перевоспитал», — пояснил глава фирмы.
По его словам, Хасиева трудоустроили на три месяца, однако молодой человек хочет работать и после завершения этого срока. Асаков добавил, что трудоустраивать таким образом можно и тех, кто бросает мусор на улицах города, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, в октябре в сети появилось видео, на котором парень в автобусе кинул банку с недопитым энергетиком в сидящих напротив пассажиров, при этом говоря: «Ахмат — сила, скажи, брат?». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его разозлил этот инцидент. Он потребовал, чтобы хулиган немедленно прибыл в Грозный.
Позже было опубликовано видео, на котором молодой человек с синяком на глазу с бумажки читает текст извинения перед чеченским народом и главой республики. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сообщил, что с хулиганом проведут воспитательную работу. Вскоре парня устроили на работу в Грозном.
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