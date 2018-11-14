В Чечне рассказали о перевоспитании парня, который бросил банку в пассажиров автобуса

В Грозном на предприятии прокомментировали работу Турпала Хасиева, которого трудоустроили после инцидента с банкой и пассажирами автобуса

Ранее Хасиева устроили на предприятие СУРСАД, отвечающее за уборку улиц и благоустройство города. Глава компании Хасан Асаков сообщил, что парень прилежно работает и уважительно относится к коллегам и руководству.

«Турпал прилежно работает с 9:00 до 17:00, ошибку давно осознал. Как и у других, у него четыре дня выходных в месяц. Дебоширом его уже не назовешь — труд перевоспитал», — пояснил глава фирмы.

По его словам, Хасиева трудоустроили на три месяца, однако молодой человек хочет работать и после завершения этого срока. Асаков добавил, что трудоустраивать таким образом можно и тех, кто бросает мусор на улицах города, сообщает ТАСС.