В Сочи собственники трех проблемных домов отказались убирать лишние этажи ради спасения от сноса

Краснодарский край

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Представители трех из шести домов, незаконно построенных в Имеретинской низменности Сочи, в марте отказались сносить этажи ради мирового соглашения с мэрией

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Застройщики намерены продолжать отстаивать в суде право сохранить объекты целиком. Речь идет о доме на улице Хуторской и двух объектах, построенных на землях совхоза «Южные культуры».

В мэрии предупредили, что после судов всех инстанций компромисс станет невозможен и решения о сносе будут исполнены в полном объеме.

В Имеретинской низменности на особо ценной территории на участках под индивидуальную застройку незаконно возвели 21 многоквартирный дом. На них есть иски администрации о сносе. В период между судебными разбирательствами застройщики шести объектов успели продать жилье, покупатели уже зарегистрировали право собственности и заселились в квартиры.

«Им был предложен компромиссный вариант — привести строения в соответствие с разрешенной высотой и этажностью. К диалогу оказались готовы собственники двух объектов — комплекса "Арт Лайт Сити" на Таврической, 7 и ЖК «Имеретинский парк» на Перелетной, 24», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

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Как сообщали Юга.ру, в феврале собственники квартир в Сочи нарисовали на крыше многоэтажек на улице Белорусской флаг России и надпись SOS, пытаясь привлечь внимание к проблеме.

В марте с представителями инициативных групп домов, попавших в списки под снос, встречался мэр курорта Анатолий Пахомов. Некоторые дома из списка он пообещал сохранить, предупредив, что эти компромиссы — последние.

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