В Сочи собственники трех проблемных домов отказались убирать лишние этажи ради спасения от сноса
Представители трех из шести домов, незаконно построенных в Имеретинской низменности Сочи, в марте отказались сносить этажи ради мирового соглашения с мэрией
Застройщики намерены продолжать отстаивать в суде право сохранить объекты целиком. Речь идет о доме на улице Хуторской и двух объектах, построенных на землях совхоза «Южные культуры».
В мэрии предупредили, что после судов всех инстанций компромисс станет невозможен и решения о сносе будут исполнены в полном объеме.
В Имеретинской низменности на особо ценной территории на участках под индивидуальную застройку незаконно возвели 21 многоквартирный дом. На них есть иски администрации о сносе. В период между судебными разбирательствами застройщики шести объектов успели продать жилье, покупатели уже зарегистрировали право собственности и заселились в квартиры.
«Им был предложен компромиссный вариант — привести строения в соответствие с разрешенной высотой и этажностью. К диалогу оказались готовы собственники двух объектов — комплекса "Арт Лайт Сити" на Таврической, 7 и ЖК «Имеретинский парк» на Перелетной, 24», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в феврале собственники квартир в Сочи нарисовали на крыше многоэтажек на улице Белорусской флаг России и надпись SOS, пытаясь привлечь внимание к проблеме.
В марте с представителями инициативных групп домов, попавших в списки под снос, встречался мэр курорта Анатолий Пахомов. Некоторые дома из списка он пообещал сохранить, предупредив, что эти компромиссы — последние.
«Я "повалил" в другой город»
Ростовский эколог прокомментировал назначение советником мэра Краснодара
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.