СК сообщил о задержании в Дагестане члена банды, причастной к терактам в московском метро в 2010 году
В Следственном комитете России 28 марта сообщили, что задержали члена преступной группы, причастной к взрывам в московском метро в 2010 году
Следователи вместе с сотрудниками ФСБ и МВД России задержали подозреваемого 27 марта в Дагестане и доставили его в Москву. Мужчине собираются предъявить обвинение в совершении терактов в составе организованной группы. Следователи намерены попросить суд заключить его под стражу, сообщили 28 марта в пресс-службе Следственного комитета России.
Участвовал ли подозреваемый в организации терактов в метро, не уточняется.
Как сообщали Юга.ру, взрывы на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» произошли утром 29 марта 2010 года. В результате терактов погибли 40 человек, еще 88 получили ранения.
К терактам была причастна бандгруппа Магомедали Вагабова. Его вместе с другими членами группы в 2010 году убили во время спецоперации.
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