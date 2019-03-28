СК сообщил о задержании в Дагестане члена банды, причастной к терактам в московском метро в 2010 году

В Следственном комитете России 28 марта сообщили, что задержали члена преступной группы, причастной к взрывам в московском метро в 2010 году

Следователи вместе с сотрудниками ФСБ и МВД России задержали подозреваемого 27 марта в Дагестане и доставили его в Москву. Мужчине собираются предъявить обвинение в совершении терактов в составе организованной группы. Следователи намерены попросить суд заключить его под стражу, сообщили 28 марта в пресс-службе Следственного комитета России.

Участвовал ли подозреваемый в организации терактов в метро, не уточняется.