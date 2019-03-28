«Я "повалил" в другой город». Ростовский эколог прокомментировал назначение советником мэра Краснодара
Ростовский эколог и общественник Александр Водяник рассказал о том, почему принял предложение мэра Краснодара стать его советником
О назначении Водяника советником главы Краснодара Евгения Первышова по городской среде стало известно 27 марта. Он будет координировать подготовку и реализацию проектов благоустройства.
По словам Водяника, в Краснодаре он будет заниматься тем, что в свое время предлагал властям Ростова-на-Дону. Основной задачей станет формирование зеленого каркаса города и реализация проекта «Комфортная городская среда».
«Краснодар разделяет мою точку зрения, что озеленение должно развиваться планомерно и проводиться на основании расчетов, а не как на субботнике. Если мы сажаем деревья, надо знать, зачем, какие и что за этим последует — улучшение среды или это мы делаем для красоты», — рассказал Водяник порталу 161.ru.
Он отметил, что в Ростове его идеи не нашли отклика у администрации. При этом отметил, что мэр Краснодара активно поддерживает общественные движения, которые становятся настоящим социальным лифтом для активистов — им предлагают работу в госструктурах.
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«В Ростове у власти с общественниками разговор короткий: не нравится — вали в другой город. Мне не нравится — я "повалил" в другой город», — сказал Водяник.
Напомним, на днях критике общественности подверглось высказывание мэра Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева, который предложил задуматься о смене места жительства тем, кому не нравятся перемены в городе.
Александр Водяник ранее работал на разных должностях в Ростовском городском управлении по зеленому строительству и цветоводству, был директором «Донской цветочной компании», возглавлял Ботанический сад Ростовского государственного университета (ЮФУ). В последнее время работал экспертом конструкторского бюро «Стрелка» в Ростове-на-Дону и «Южного градостроительного центра».
Как писали Юга.ру, на прошлой неделе Евгений Первышов пригласил на работу в мэрию одного из основателей общественного движения «Помоги городу» Владислава Амерханова. Он будет работать в управлении земельных отношений. А в сентябре главным архитектором Краснодара стала Наталья Машталир — одна из создателей и активных участников общественного движения «Городские решения».
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