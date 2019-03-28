«Я "повалил" в другой город». Ростовский эколог прокомментировал назначение советником мэра Краснодара

Ростовский эколог и общественник Александр Водяник рассказал о том, почему принял предложение мэра Краснодара стать его советником

О назначении Водяника советником главы Краснодара Евгения Первышова по городской среде стало известно 27 марта. Он будет координировать подготовку и реализацию проектов благоустройства.

По словам Водяника, в Краснодаре он будет заниматься тем, что в свое время предлагал властям Ростова-на-Дону. Основной задачей станет формирование зеленого каркаса города и реализация проекта «Комфортная городская среда».

«Краснодар разделяет мою точку зрения, что озеленение должно развиваться планомерно и проводиться на основании расчетов, а не как на субботнике. Если мы сажаем деревья, надо знать, зачем, какие и что за этим последует — улучшение среды или это мы делаем для красоты», — рассказал Водяник порталу 161.ru.

Он отметил, что в Ростове его идеи не нашли отклика у администрации. При этом отметил, что мэр Краснодара активно поддерживает общественные движения, которые становятся настоящим социальным лифтом для активистов — им предлагают работу в госструктурах.