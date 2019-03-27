ФК «Краснодар» сообщил о продлении контракта с Иваном Игнатьевым

Футбольный клуб «Краснодар» 27 марта заявил о подписании нового контракта с форвардом Иваном Игнатьевым

В начале марта главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не взял 20-летнего форварда черно-зеленых на матч Лиги Европы с «Валенсией», объяснив это тем, что футбол для Игнатьева не на первом месте. После этого СМИ написали, что нападающий отказался подписывать новый контракт с «быками» из-за низкой зарплаты, за что его отправили в «Краснодар-2».

«Краснодар» 27 марта сообщил о подписании нового контракта с Игнатьевым. В пресс-службе клуба объяснили, что раньше не давали официальных комментариев по ситуации с Игнатьевым, так как считают это внутренним делом. «Клуб полностью удовлетворен ситуацией. Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба», — сообщили в пресс-службе «быков».

По внутренним правилам «Краснодара», детали взаимоотношений с футболистами всегда решаются внутри клуба, поэтому Игнатьев не будет делать публичного заявления. В пресс-службе «горожан» заключили, что больше не намерены комментировать ситуацию. После этого Sport24.ru написал, что связался с футболистом и спросил, продлил ли он договор. Игнатьев ответил: «Нет. Откуда инфа?». Узнав, что заявление появилось на сайте клуба, спортсмен отказался от комментариев.