ФК «Краснодар» сообщил о продлении контракта с Иваном Игнатьевым
Футбольный клуб «Краснодар» 27 марта заявил о подписании нового контракта с форвардом Иваном Игнатьевым
В начале марта главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не взял 20-летнего форварда черно-зеленых на матч Лиги Европы с «Валенсией», объяснив это тем, что футбол для Игнатьева не на первом месте. После этого СМИ написали, что нападающий отказался подписывать новый контракт с «быками» из-за низкой зарплаты, за что его отправили в «Краснодар-2».
«Краснодар» 27 марта сообщил о подписании нового контракта с Игнатьевым. В пресс-службе клуба объяснили, что раньше не давали официальных комментариев по ситуации с Игнатьевым, так как считают это внутренним делом.
«Клуб полностью удовлетворен ситуацией. Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба», — сообщили в пресс-службе «быков».
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По внутренним правилам «Краснодара», детали взаимоотношений с футболистами всегда решаются внутри клуба, поэтому Игнатьев не будет делать публичного заявления. В пресс-службе «горожан» заключили, что больше не намерены комментировать ситуацию.
После этого Sport24.ru написал, что связался с футболистом и спросил, продлил ли он договор. Игнатьев ответил: «Нет. Откуда инфа?». Узнав, что заявление появилось на сайте клуба, спортсмен отказался от комментариев.
20-летний Иван Игнатьев — воспитанник академии «Краснодара». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА U19. В нынешнем игровом году нападающий забил шесть голов в 21 матче РПЛ и Кубка России, выходил в основе команды на матчи Лиги Европы.
С начала марта Игнатьев играл с «Краснодаром-2» в ФНЛ. 22 марта форвард провел товарищеский матч в составе молодежной сборной России против Швеции, в котором забил гол.
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