Стартовали продажи в двух строящихся литерах краснодарского микрорайона «Губернский»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» 26 марта объявила о старте продаж в двух новых домах микрорайона «Губернский» в Краснодаре

В офисе продаж уже началась активная бронь на квартиры в этом микрорайоне. Квартиры комфорт-класса в домах от ЮСИ сдаются с качественной предчистовой отделкой. В квартирах осталось поклеить обои, подключить сантехнику и повесить светильники, и тогда она будет готова для переезда. В новом микрорайоне уже есть вся инфраструктура. «Группа компаний "ЮгСтройИнвест" рада объявить о старте продаж квартир в 13 и 16 литерах микрорайона "Губернский". Эти дома имеют очень выигрышное расположение: школа и детский сад рядом с домом. Из панорамных окон открывается вид на зеленую аллею с фонтаном, а дворы оборудованы современными детскими и спортивными площадками», — рассказала начальник отдела продаж компании «ЮгСтройИнвест Кубань» Елена Богачева.

ЮСИ реализует в «Губернском» идею комплексного строительства — строит дома и создает всю необходимую инфраструктуру поблизости. Так, в микрорайоне есть своя школа и детский сад, прогулочные зеленые аллеи общей площадью 3 га с бесплатным Wi-Fi, зона барбекю, роллердром, крытый тренажерный зал и спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями. Для жителей микрорайона регулярно проводят праздники. В пресс-службе ЮСИ отметили транспортную доступность «Губернского»: в микрорайоне есть три остановки общественного транспорта.