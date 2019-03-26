Стартовали продажи в двух строящихся литерах краснодарского микрорайона «Губернский»
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» 26 марта объявила о старте продаж в двух новых домах микрорайона «Губернский» в Краснодаре
В офисе продаж уже началась активная бронь на квартиры в этом микрорайоне.
Квартиры комфорт-класса в домах от ЮСИ сдаются с качественной предчистовой отделкой. В квартирах осталось поклеить обои, подключить сантехнику и повесить светильники, и тогда она будет готова для переезда. В новом микрорайоне уже есть вся инфраструктура.
«Группа компаний "ЮгСтройИнвест" рада объявить о старте продаж квартир в 13 и 16 литерах микрорайона "Губернский". Эти дома имеют очень выигрышное расположение: школа и детский сад рядом с домом. Из панорамных окон открывается вид на зеленую аллею с фонтаном, а дворы оборудованы современными детскими и спортивными площадками», — рассказала начальник отдела продаж компании «ЮгСтройИнвест Кубань» Елена Богачева.
ЮСИ реализует в «Губернском» идею комплексного строительства — строит дома и создает всю необходимую инфраструктуру поблизости. Так, в микрорайоне есть своя школа и детский сад, прогулочные зеленые аллеи общей площадью 3 га с бесплатным Wi-Fi, зона барбекю, роллердром, крытый тренажерный зал и спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями. Для жителей микрорайона регулярно проводят праздники.
В пресс-службе ЮСИ отметили транспортную доступность «Губернского»: в микрорайоне есть три остановки общественного транспорта.
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В этом году «ЮгСтройИнвест» планирует продолжить работы по благоустройству микрорайона и закончить строительство детского сада с ясельными группами.
Узнать о наличии квартир и забронировать планировку можно в отделе продаж ГК «ЮгСтройИнвест» по телефону 8-800-234-11-77. Информация о деятельности компании размещена на сайте gk-usi.ru.
Как сообщали Юга.ру, в феврале ЮСИ объявил старт продаж в 15 литере микрорайона «Губернский».
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