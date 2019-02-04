В краснодарском микрорайоне «Губернский» открыли продажи квартир в новом доме
В Краснодаре в начале февраля объявили старт продаж в новом доме в микрорайоне «Губернский»
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» начала бронировать жилье в 15-м литере «Губернского».
Квартиры в доме будут сдавать с предчистовой отделкой: стены выровняют и подготовят к поклейке обоев, потолок оштукатурят, подведут электричество и водоснабжение. В новом доме можно приобрести квартиры с панорамными окнами с видом на микрорайон.
«ЮгСтройИнвест» реализует в «Губернском» концепцию комплексной застройки: объекты благоустройства и социальной инфраструктуры возводятся одновременно с жилыми домами. В микрорайоне построили детский сад, школу, транспортную развязку, аллеи и скверы. Также там оборудовали места для занятий спортом.
Застройщик продолжает развивать микрорайон. Летом здесь планируют сдать новый детский сад с ясельными группами общей вместимостью 300 человек. Здание оборудуют спортивным и музыкальным залами, а также большими игровыми площадками для детей разных возрастов, сообщила пресс-служба компании «ЮгСтройИнвест».
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года ГК «ЮгСтройИнвест» стала единственной в Северо-Кавказском федеральном округе организацией, которая получила два золотых знака «Надежный застройщик России».
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