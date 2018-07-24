Новым заместителем прокурора Адыгеи стал прокурор Центрального района Сочи

Адыгея, Краснодарский край

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У главы Прокуратуры Адыгеи 23 июля появился второй заместитель

С февраля 2012 года должность заместителя прокурора занимает старший советник юстиции Исмаил Чич. Накануне пресс-служба прокуратуры республики сообщила, что еще одним заместителем стал старший советник юстиции Алексей Козачек. На новый пост он назначен приказом Генерального прокурора РФ от 12 июля.

Козачек родился в 1980 году, в 2002-м окончил юридический факультет Кубанского государственного университета. В органах прокуратуры края работает с апреля 2002 года в должностях помощника, а затем — старшего помощника прокурора Новопокровского района, заместителя прокурора Геленджика. В сентябре 2009 года назначен прокурором Выселковского района, в апреле 2015-го стал прокурором Центрального района Сочи.

Как сообщали Юга.ру, действующий прокурор Адыгеи Марк Большедворский был рекомендован и прошел процедуру согласования на должность прокурора Севастополя. На пост прокурора Адыгеи в республике согласовали кандидатуру прокурора Севастополя Игоря Шевченко.

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