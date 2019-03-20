Власти Казахстана одобрили переименование Астаны в Нурсултан

Парламент Казахстана 20 марта одобрил переименование столицы республики — Астаны

Президент республики Касым-Жомарт Токаев после вступления в должность выступил с инициативой переименовать столицу в Нурсултан. Правительство приняло поправки в Конституцию во втором чтении.

Представитель парламента Нурлан Нигматулин сообщил, что правительство предложило президенту Казахстана провести республиканский референдум для внесения поправок в Конституцию по поводу названия Астаны.

«Президент принял решение направить предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом представлено положительное заключение по данному вопросу», — цитирует Нурлана Нигматулина телеграфное агентство «КазТАГ».