Власти Казахстана одобрили переименование Астаны в Нурсултан

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Парламент Казахстана 20 марта одобрил переименование столицы республики — Астаны

Президент республики Касым-Жомарт Токаев после вступления в должность выступил с инициативой переименовать столицу в Нурсултан. Правительство приняло поправки в Конституцию во втором чтении.

Представитель парламента Нурлан Нигматулин сообщил, что правительство предложило президенту Казахстана провести республиканский референдум для внесения поправок в Конституцию по поводу названия Астаны.

«Президент принял решение направить предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом представлено положительное заключение по данному вопросу», — цитирует Нурлана Нигматулина телеграфное агентство «КазТАГ».

Как сообщали Юга.ру, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил, что уходит в отставку, и подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта. Его место занял Касым-Жомарт Токаев.

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