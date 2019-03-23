Минздрав назвал главную причину мужской смертности в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что становилось основной причиной смертности среди мужчин по итогам 2017 года
Глава Минздрава 22 марта на совещании по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» сообщила, что 70% смертей, происходящих у мужчин трудоспособного возраста, связаны с потреблением алкоголя. Скворцова подчеркнула, что уровень мужской смертности в России зависит от образа жизни.
«Проще всего повлиять на ребят, у которых еще нет накопительной заболеваемости. Это возраст от 14-16 до 35 лет. Потом несколько сложнее», — цитирует министра RT.
В 2017 году уровень смертности среди мужчин составлял 735 человек на 100 тыс. населения. В Минздраве намереваются за пять лет сократить показатель до 530 человек. Вероника Скворцова отметила, что в Евросоюзе этот показатель все равно ниже — 200-230.
Министр также рассказала, что уязвимой возрастной категорией населения в России оказались люди в возрасте 50-60 лет. Средняя продолжительность жизни тех, кто дожил до 55 лет, составляет 79 лет. При этом причинами смертей в возрасте до 55 лет, становились проблемы со здоровьем, накопленные после 45-50 лет, пишет РИА «Новости».
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«В это десятилетие — от 50 до 60 — выбивает огромное количество людей. Это возраст, когда мы особенно бережно будем относиться и к мужчинам, и к женщинам», — сказала Скворцова.
Как сообщали Юга.ру, в феврале Росстат назвал основные причины смерти женщин.
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