Минздрав назвал главную причину мужской смертности в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что становилось основной причиной смертности среди мужчин по итогам 2017 года

Глава Минздрава 22 марта на совещании по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» сообщила, что 70% смертей, происходящих у мужчин трудоспособного возраста, связаны с потреблением алкоголя. Скворцова подчеркнула, что уровень мужской смертности в России зависит от образа жизни. «Проще всего повлиять на ребят, у которых еще нет накопительной заболеваемости. Это возраст от 14-16 до 35 лет. Потом несколько сложнее», — цитирует министра RT.

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В 2017 году уровень смертности среди мужчин составлял 735 человек на 100 тыс. населения. В Минздраве намереваются за пять лет сократить показатель до 530 человек. Вероника Скворцова отметила, что в Евросоюзе этот показатель все равно ниже — 200-230. Министр также рассказала, что уязвимой возрастной категорией населения в России оказались люди в возрасте 50-60 лет. Средняя продолжительность жизни тех, кто дожил до 55 лет, составляет 79 лет. При этом причинами смертей в возрасте до 55 лет, становились проблемы со здоровьем, накопленные после 45-50 лет, пишет РИА «Новости».

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