Произведения искусства предложили вывести из-под статьи об оскорблении чувств верующих. РПЦ против
В Госдуме начали рассматривать концепцию закона «О культуре», в которой предложили вывести из статьи об оскорблении чувств верующих театральные постановки, выставки, фильмы и картины. РПЦ предложение не поддержала
Концепцию проекта закона «О культуре» вынесли на парламентские слушания в Госдуме 22 марта.
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Согласно документу, «содержание литературных и музыкальных произведений, театральных постановок, произведений изобразительного искусства, визуальных искусств, экспозиции и выставок музеев, произведений киноискусства, демонстрируемых в киноклубах и синематеках, не подлежит квалификации как "публичные действия", предусмотренные ч. 1 ст. 148 УК РФ». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до года и штрафа до 300 тыс. рублей.
Руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега заявила «Интерфаксу», что в Русской церкви будут работать над тем, чтобы произведения искусства не были выведены из-под действия статьи.
«По нашему мнению, это все-таки публичные действия, предназначенные для публичного просмотра, и они однозначно относятся к тем публичным действиям, которые могут оскорбить религиозные чувства верующих. Мы, конечно, будем добиваться, будем вести работу об исключении из законопроекта вот таких норм», — сказала Чернега.
Она отметила, что произведений, которые оскорбляют религиозные чувства верующих, немало.
Концепцию проекта закона «О культуре» подготовила рабочая группа, утвержденная распоряжением администрации президента. Она широко обсуждалась с культурным сообществом, творческим союзами, профессиональными ассоциациями и специалистами по экономике культуры. Представители РПЦ не вошли в состав рабочей группы, хотя просили об этом.
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