Произведения искусства предложили вывести из-под статьи об оскорблении чувств верующих. РПЦ против

В Госдуме начали рассматривать концепцию закона «О культуре», в которой предложили вывести из статьи об оскорблении чувств верующих театральные постановки, выставки, фильмы и картины. РПЦ предложение не поддержала

Согласно документу, «содержание литературных и музыкальных произведений, театральных постановок, произведений изобразительного искусства, визуальных искусств, экспозиции и выставок музеев, произведений киноискусства, демонстрируемых в киноклубах и синематеках, не подлежит квалификации как "публичные действия", предусмотренные ч. 1 ст. 148 УК РФ». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до года и штрафа до 300 тыс. рублей.

Руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега заявила «Интерфаксу», что в Русской церкви будут работать над тем, чтобы произведения искусства не были выведены из-под действия статьи.