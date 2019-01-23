На Ставрополье подростка обвинили в ограблении и изнасиловании 71-летней женщины

В Петровском районе Ставропольского края 15-летнего подростка будут судить за ограбление и изнасилование пенсионерки

Молодого человека обвинили по ч. 3 ст. 162 (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище), ч. 1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера). Дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, 4 июля 2018 года 15-летний парень через приоткрытое окно залез в дом 71-летней местной жительницы. Угрожая ножом, он избил женщину по голове и телу. После этого он связал ее руки косынкой и изнасиловал. Подросток похитил из дома пенсионерки 3 тыс. рублей и скрылся.