На Ставрополье подростка обвинили в ограблении и изнасиловании 71-летней женщины

Ставропольский край

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В Петровском районе Ставропольского края 15-летнего подростка будут судить за ограбление и изнасилование пенсионерки

Молодого человека обвинили по ч. 3 ст. 162 (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище), ч. 1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера). Дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, 4 июля 2018 года 15-летний парень через приоткрытое окно залез в дом 71-летней местной жительницы. Угрожая ножом, он избил женщину по голове и телу. После этого он связал ее руки косынкой и изнасиловал. Подросток похитил из дома пенсионерки 3 тыс. рублей и скрылся.

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На Ставрополье подростка обвинили в ограблении и изнасиловании 71-летней женщины
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