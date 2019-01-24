В Невинномысске парня будут судить за сексуальное насилие и избиение до смерти мужчины

Ставропольский край

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В Невинномысске завершили расследование уголовного дела в отношении парня, обвиняемого в разбое, сексуальном насилии и избиении до смерти мужчины

По данным следствия, 2 июня 2018 года 21-летний местный житель возле многоэтажного дома избил незнакомого ему 38-летнего мужчину, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, после чего забрал телефон, деньги и пачку сигарет. От полученных травм мужчина через несколько дней умер в больнице.

Молодого человека задержали. Его обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 1 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

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