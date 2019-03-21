В Сочи после зимнего перерыва запустили первый фонтан

Краснодарский край

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Сочинский парк «Дендрарий» 20 марта первым на курорте открыл сезон фонтанов

После зимнего перерыва заработал фонтан «Амуры», который расположен в верхней части парка.

«Ведутся профилактические работы и на другом знаковом объекте дендрария — готовится к запуску фонтан "Сказка", центр которого украшает Царевна-Лебедь и известные герои сказок Пушкина», — рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.

Напомним, в начале марта в дендрарии на неделю раньше срока распустилась сакура.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в середине марта начали ремонтировать фонтан на Театральной площади. Сезон фонтанов в краевом центре стартует в конце апреля.

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