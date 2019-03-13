В Краснодаре начали ремонтировать фонтан на Театральной площади

В Краснодаре 13 марта перед открытием сезона начали ремонтировать фонтан на Театральной площади

«Сейчас мы проводим ремонтные работы по замене неисправного кабеля, для того чтобы обеспечить стабильную работу фонтана в течение всего сезона», — сказал начальник производственно-технического отдела МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Григор Кургинян.

Специалисты заменят поврежденный коротким замыканием силовой кабель, который питает фонтан электричеством. Ремонт планируют завершить через две недели, сообщила 13 марта пресс-служба администрации Краснодара.

Всего в краевой столице работают 11 фонтанов: на Театральной площади, возле кинотеатра «Аврора», перед ЗСК, возле Дома книги, на Платановом бульваре, в скверах Жукова и Дружбы народов, на улице Красной перед Александровской аркой, в Чистяковской роще, в Городском саду и в сквере «Фестивальном».

Сезон фонтанов традиционно стартует в конце апреля и завершится в ноябре, после Дня народного единства.