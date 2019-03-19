Житель Геленджика изнасиловал женщину, с которой познакомился в соцсетях

Против 28-летнего жителя Геленджика в марте завели уголовное дело об изнасиловании

Мужчина и 30-летняя женщина познакомились в начале марта в одной из социальных сетей. Вечером 18 марта женщина приехала в гости к своему новому знакомому, который жил на улице Школьной в селе Кабардинка. Мужчина ударил ее два раза рукой по голове. Затем, удерживая гостью, он изнасиловал ее.

Женщина выбежала из дома и позвала на помощь соседей. Они позвонили в полицию, сообщили 19 марта в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Жителя Кабардинки задержали. Дело возбудили по ч. 1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей).