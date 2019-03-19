Житель Геленджика изнасиловал женщину, с которой познакомился в соцсетях

Краснодарский край

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Против 28-летнего жителя Геленджика в марте завели уголовное дело об изнасиловании

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Мужчина и 30-летняя женщина познакомились в начале марта в одной из социальных сетей. Вечером 18 марта женщина приехала в гости к своему новому знакомому, который жил на улице Школьной в селе Кабардинка. Мужчина ударил ее два раза рукой по голове. Затем, удерживая гостью, он изнасиловал ее.

Женщина выбежала из дома и позвала на помощь соседей. Они позвонили в полицию, сообщили 19 марта в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Жителя Кабардинки задержали. Дело возбудили по ч. 1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей). 

Как сообщали Юга.ру, в Красноармейском районе в ноябре 2018 года мужчина 20 раз ударил бывшую сожительницу и изнасиловал ее.

Геленджик Изнасилование Следственный комитет
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