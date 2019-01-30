Пьяный житель Ставрополья затащил незнакомую женщину за угол дома и изнасиловал

Ставропольский край

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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против 42-летнего жителя Красногвардейского района, которого подозревают в изнасиловании

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Это произошло ночью 22 января в селе Труновском. Пьяный мужчина увидел на улице 31-летнюю незнакомую женщину, затащил ее за угол здания и изнасиловал, сообщила 30 января пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование). Злоумышленника арестовали.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и назначили судебные экспертизы. Расследование продолжается.

Как писали Юга.ру, на Ставрополье в июле 2018 года мужчина попросил таксиста выйти из машины и изнасиловал в ней знакомую.

Изнасилование Следственный комитет
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