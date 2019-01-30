Пьяный житель Ставрополья затащил незнакомую женщину за угол дома и изнасиловал

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против 42-летнего жителя Красногвардейского района, которого подозревают в изнасиловании

Это произошло ночью 22 января в селе Труновском. Пьяный мужчина увидел на улице 31-летнюю незнакомую женщину, затащил ее за угол здания и изнасиловал, сообщила 30 января пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю. Дело возбудили по ч. 1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование). Злоумышленника арестовали. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и назначили судебные экспертизы. Расследование продолжается.